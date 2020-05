Matky musia mať umožnené byť s deťmi, ak nemajú, nie je to porušenie zákona?

Dnes je deň matiek. Všetko najlepšie. Čo majú robiť, ženy, ktoré nemôžu byť so svojimi deťmi dni, týždne napríklad predčasne narodené deti? Zavolať políciu? Aké sú odpovede na otázky?

Žijeme v právnom štáte, kde by sa všetci mali riadiť zákonmi.

Myslím si, že tieto práva detí a matiek, keď sú odlúčené od seba sú porušené - môj laický názor

Okrem Charty práv pacienta v SR existujú na Slovensku aj zákony upravujúce túto problematiku v širších súvislostiach a to napríklad pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Základné práva a povinnosti pacientov, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť:

Právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie telesnej a psychickej integrity.

Právo na zmiernenie utrpenia.

Právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

Všetky uvedené práva pacientov vychádzajú zo zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,v ktorom nájdete úplné znenie, výnimky dopĺňajúce práva pacientov uvedené v tomto článku i ďalšie práva, na ktoré ako pacient máte nárok.

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_prava-pacientov/

Otázky:

Kto je za toto porušenie zákona zodpovedný? Kto bude trestne stíhaný? S akým trestom? Komu sa majú matky sťažovať? Kto bude znášať dôsledky a aké? Kto preplatí matke peniaze za umelé mlieko za niekoľko rokov? (Keď sa matke po odlúčení už nebude tvoriť? Vzhľadom na to, že odlúčenie nie je z matkinho rozhodnutia? Ako je zabezpečené správne dokrmovanie matkiným mliekom, keď nie je pri dieťati? https://www.mamila.sk/sk/pre-matky/dojcenie-a/flasky/?fbclid=IwAR0WXDov8zJBoCLGJlwq_yAOuNpXSskUf2kuix0jpkygdSHUaT1IbJSdZMg Používajú deti cumlíky?https://www.mamila.sk/sk/pre-matky/dojcenie-a/cumliky/?fbclid=IwAR17OYWg8Rx3Uy98978tdKWBBuU2n4prCqd3qea-9SaLgGnEYwe7Kdb0P5M Nechávajú deti vyplakať?https://www.mamila.sk/sk/pre-matky/dojcenie-a/vyplakanie/

Petícia za práva matiek byť s deťmi v nemocnici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaAW7AQS7Bku0mecvmmjeiGeb_PGat2pDd-xhTeoq4SLnUhw/viewform?fbclid=IwAR1GNzcmrFKHk5qlroFInDZUdM4n_Rv23QqUz-fu4aIGLN0gsKufkmKvGqk

Európska charta práv pacientov:

Právo pacienta na bezpečnosť

Každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb, a právo na prístup k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnostné normy.

Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti

Každý jednotlivec má právo, pokiaľ je to len možné, predchádzať utrpeniu a bolesti vo všetkých etapách svojej choroby.

Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby

Každý jednotlivec má právo na diagnostické a liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám.

Právo podávať sťažnosti

Každý jednotlivec má právo podávať sťažnosť vždy, keď utrpí škodu, a právo dostať odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.

Právo na náhradu škody

Každý jednotlivec má právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe, vždy keď utrpí telesnú alebo morálnu a psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej služby.

https://www.health.gov.sk/Clanok?europska-charta-prav-pacientov

Ako niekoľko týždňovej matke ma trápi tento problém. Zahliadla som to začiatkom týždňa a ešte som nevidela titulok, že už je to vyriešené. Tak by ma zaujímali odpovede na otázky?

Ďakujem